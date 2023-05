Samuela Satere-Mawe | la giovane voce del popolo Sateré Mawé in difesa dell’Amazzonia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) di Federica Fullone Classe 1996, studentessa di biologia, Samelaè un’attivista ambientale delnello stato del Amazonas. Nella lotta per difendere i territori indigeni, i giovani, come Samela, stanno prendendo in mano la propria narrazione grazie all’utilizzo della tecnologia. Durante un’intervista alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 2021 (COP26), a Samela è stato chiesto perché fosse diventata un’attivista. Riflettendo sulla sua storia personale di donna indigena, Samela ha affermato “Penso che siamo nati attivisti!”. L’attivismo ambientale è solo un nome nuovo per ciò che ifanno da secoli nella Zona Ovest di Manaus. Isono un...