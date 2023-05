Salvini | “Su autonomia e flat tax l’Europa non sa di cosa parla Il voto del 2024 fondamentale contro le sciocchezze ideologiche sulle auto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) “Quest’Europa ci ha spiegato che latax non si può fare, ma c’è già, e arriva fino agli ottantamila euro di fatturato per le partite Iva. E vogliamo portare il tetto a centomila, estendendo questo trattamento a lavoratori dipendenti, famiglie e pensionati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteondondo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. “Tra i “non si può” c’è anche l’”, ha aggiunto, “ma i Paesi che funzionano meglio delegano agli enti locali. Quelli molto critici sull’”, secondo il leader del Carroccio, sono come quelli che criticano il Ponte sullo Stretto: “Non sanno distannondo. ...