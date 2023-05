(Di domenica 28 maggio 2023) In settimana ladarà una netta accelerata al percorso delle riforme, archiviando il presidenzialismo. E stavolta il leghista non si metterà di traverso. Anzi

Sul temaha invitato alla cautela. Il leader del Carroccio si è detto contrario al presidenzialismo ma ha fornito un discretoa Meloni sul premierato: 'Non toccherei il ruolo del capo ...... la 'svolta' futbolista - elettorale del leader padano Matteo; le parole che fanno tremare ... L'di Fantantonio 5. È già tempo di Calciomercato: il Liverpool non può fare a meno di ......anni fa non ci pensa due volte e pubblica un'immagine che la vede al fianco di Matteo. In ... anche perché poco prima dai vertici 5S era stato chiesto di non fareagli eventi leghisti a ...

Salvini fa l'assist a Meloni: sì all'elezione diretta del premier (di P ... L'HuffPost

Al festival dell'economia di Trento il ministro delle Infrastrutture invita alla cautela sulle riforme costituzionali ma si mostra favorevole al premierato: "Non tocchiamo il ruolo del capo dello stat ...In settimana la premier darà una netta accelerata al percorso delle riforme, archiviando il presidenzialismo. E stavolta il leghista non si metterà di ...