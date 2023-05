Carlosè il vero sconfitto di questo GP di Monaco : l'ottavo posto proprio non va giù allo spagnolo che puntava al podio.sbagli alla guida, troppe sportellate contro il muro, un grave ...Il pilota della Red Bull parte dalla pole e non haproblemi a gestire l'unico pilota in ... dove si è posizionato Charles Leclerc , mentre Carlosè finito addirittura ottavo . Gara anonima ...Prime prove di sorpasso nel Gp di Monaco 2023.ha provato il sorpasso su Ocon per prendersi la terza posizione alla Nouvelle Chicane ma è ... Non sembrano essercidanni alla Ferrari dello ...

Sainz: "Troppi sbagli: è stata un po' una lotteria" Autosprint.it

Lo spagnolo della Ferrari non si dà pace per l'ottavo posto e soprattutto per i troppi errori di guida e di strategia ...Non ha troppi motivi per sorridere Carlos Sainz al termine del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nello splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo oggi la ...