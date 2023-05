(Di domenica 28 maggio 2023) In Germania perquisizioni e sequestri contro gli attivisti che pianificavano uno contro un oleodotto. In Olanda oltre mille arresti. E In Italiaa non finire. Così gli eco ribelli alzano il tiro

Come riportato da Bellingcat, Levkin faceva parte di un gruppo neonazista coinvolto nel... Rivendica la responsabilità di alcunie per questo è messa al bando nella Federazione ...Seguono gli atti di(30%) e i(13 eventi registrati). Gli attacchi condotti dagli anarco - insurrezionalisti nel 2022 non hanno fatto registrate nessun morto e nessun ferito. ......e la frase: 'Nell'urna Dio ti vede, la Manushi no'. 'Si tratta forse - prosegue la candidata - dell'unica contestazione manifesta, in una campagna elettorale combattuta a suon di...

Sabotaggi, vandalismo e occupazioni: l'escalation degli ecovandali ilGiornale.it

Il Germania perquisizioni e sequestri contro gli attivisti per il clima che pianificavano un sabotaggio contro un oleodotto. In Olanda oltre mille arresti. E In Italia occupazioni a non finire. Così g ...Nel corso del 2022 i gruppi anarco-insurrezionalisti in Italia hanno compiuto e in seguito rivendicato complessivamente 56 attacchi, segnando una crescita del 100% rispetto al 2021 (28) e del 64% risp ...