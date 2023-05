Rugby | Rovigo batte il Petrarca Padova ed è Campione d’Italia

(Di domenica 28 maggio 2023) Quattordicesimo scudetto della storia per il, che a Parma si impone 16-9 sui campioni in carica dele vince la finalissima del Top 10. Una vittoria meritata, con i ragazzi di Marcato che sprecano troppo, mentre i rossoblù sono cinici in attacco e difendono bene. Avvio subito con le mischie che cercano di dare un segnale al match, conche parte in attacco, ma non sfonda. Insistono i rossoblù e al 5’ conquistano una punizione che manda Montemauri sulla piazzola per il 3-0. Prova subito a reagire il, ma un avanti ferma l’avanzata dei tuttineri. Al 13’ occasione d’oro per il, che con un calcetto di Tebaldi trova il centro De Masi, altro passaggio, ma avanti e nulla di fatto. Insiste la squadra di Marcato, conquista una ...

Finale della Peroni Top 10 di questa stagione a livello di. Grazie allo sforzo mediatico dei partner del Peroni TOP10, Rai ed Eleven Sports, la sfida tra Femi - CZe Petrarcasarà trasmessa in diretta in chiaro, per la prima volta nella storia ...SPORT Su Rai Due dalle 21 per il Campionato Italiano Top 10 2022/23 dila finale tra Femi CZe Petrarca Padova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:18 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della finale di Top 10 tra Rovigo e Padova. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. Appuntamen ...Il Femi-Cz Rovigo è campione d'Italia del rugby. Nella finale scudetto giocata al 'Lanfranchi' di Parma ha battuto il Petrarca Padova per 16-9. A decidere il match è stato un drop di Giovanni Montemau ...