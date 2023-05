Rugby femminile | Eccellenza 2023 | Valsugana e Villorba conquistano la finale Scudetto

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Le semifinali di ritorno del campionato di2022-dihanno designato le due finaliste, che si affronteranno nella sfida valida per loin programma sabato 3 giugno alle ore 18.00 al “Quaggia” di Mogliano Veneto. IlPadova, dopo aver vinto per 10-33 all’andata in casa del CUS Milano, oggi bissa il successo tra le mura amiche con lo score di 36-7, frutto di sei mete messe a segno ed una sola concessa. Ci sarà così la rivincita delladello scorso anno, vinta dalle patavine. L’altra finalista, infatti, sarà il, che a sua volta dopo aver vinto in trasferta all’andata per 17-19, supera nuovamente il Colorno al termine di un match tirato, chiuso sul punteggio di 10-0 con ...