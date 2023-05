Ruba Porsche a Bergamo | poi va a fare aperitivo a Coccaglio | arrestato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023). Prima ha minacciato con tanto di pistola un 61enne per farsi consegnare l’auto, il portafoglio e il cellulare. Poi, dopo essersi dileguito a tutta velocità da via San Giovanni, in pieno centro a, ha ben pensato di fermarsi in un bar di(Brescia) per. Non una mossa geniale, visto che è stato alla svelta rintracciato dai carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio di sabato (27 maggio). Un 21enne originario del Kossovo si è armato di pistola – probabilmente una scacciacani a cui era stato rimosso il tappo rosso -, ha atteso l’auto “giusta” per poi entrare in azione. Arma in pugno, si è fatto consegnare l’auto sportiva, unaCarrera del valore di oltre 100mila euro, oltre al portafoglio e al cellulare del malcapitato proprietario. Forse ...