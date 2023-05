Rosanna Fratello | chi è la figlia Guendalina | età | lavoro | foto e Instagram

(Di domenica 28 maggio 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la dolce compagnia di Zia Mara su Rai 1. Anche oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come farà. Al suo fianco c’è il marito Pino Cappellano da oltre 45 anni e la loro amata. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Ladiè un’interprete e una cantante italiana che ha fatto la storia con alcune canzoni che sono diventate iconiche, tra cui: “Devi avere fiducia di me”, “Quando dico che ti amo” e la celebre “Sono una donna, non sono una santa“. Al suo fianco c’è Pino Cappellano da oltre 45 anni. I due ...

Ospite di Mara Venier la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo,, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che lo ricorderanno cantando ...... con la figlia Cristiana Ciacci (che l'11 giugno si sposerà con il compagno Massimiliano Salvi) e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo,, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che ...... con la figlia Cristiana Ciacci (che l'11 giugno si sposerà con il compagno Massimiliano Salvi) e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo,, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che ...

Chi è Rosanna Fratello, la cantante ospite a Domenica In TPI

Chi è Rosanna Fratello, la cantante e attrice ospite a Domenica In: marito, figli, età, anni, vita privata, carriera, canzoni, Little Tony ...Anima rock n'roll del bel Paese, il cantautore e chitarrista Bobby Solo sarà ospite questo pomeriggio a "Domenica In", programma condotta da Mara Venier a partire dalle 14.00 ...