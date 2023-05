Roma | Mourinho e la rabbia contro gli arbitri

(Di domenica 28 maggio 2023) Laperdela Fiorentina prendendo due gol negli ultimi minuti econ la società si sono adirati ancora per l’operato dell’arbitro Laperdela Fiorentina prendendo due gol negli ultimi minuti econ la società si sono adirati ancora per l’operato dell’arbitro. Un metro utilizzato non gradito e sul gol dell’1 a 1 la spinta di Mandragora su Missori: questi soltanto alcuni degli episodi che hanno fatto infuriare i giallorossi. Nel post partita il tecnico portoghese non ha nemmeno rilasciato dichiarazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

ho iniziato dai baretti, poi i club, l'Auditorium, il Rock in. All'Olimpico ho visto ... Come lui anche. Dybala rappresenta un pizzico di poesia in un calcio, quello moderno, che è ......allafino al 2024. Non è un mistero che l'allenatore portoghese sia nella lista dei monitorati dal Psg, così come in qualche modo forse anche del Real Madrid. Di sicuro, il silenzio di...Alla faccia della partita che contava poco o nulla, scrive Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport. Alle versioni 2 di Fiorentina esaltano i nervi. Litigi in campo e fuori,che s'avventa sulla panchina viola, litiga un po' con tutti e con Italiano ma poi per fortuna i due si abbracciano. E poi Italiano mai visto ...

Mourinho, giallo e squalifica sospetta: perché la finale di Europa League può essere l'ultima partita con la … Repubblica Roma

José Mourinho pensa moltissimo (quasi esclusivamente, anzi...) alla gara di mercoledì prossimo contro il Siviglia, e complici le molteplici indisponibilità preferisce dar spazio a una sorta di Roma C ...Battendo l'Atalanta per 3 a 1 l'Inter conquista matematicamente il diritto a partecipare alla prossima Champions comunque vada la finalissima di Istanbul - La Roma, sconfitta a Firenze, rischia invece ...