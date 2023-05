Roma | Dybala vuole giocare la finale di Europa League | la situazione

... lacomincerà la preparazione alla sfida del 31 maggio nella capitale ungherese. E naturalmente l'attenzione del club, di Mourinho e dei tifosi è tutta sulle condizioni di Paulo. L'...Il ricordo speciale: "La vittoria in casa della Juve con Strakosha che parò il rigore diall'ultimo secondo". E sulla Lazio di oggi: "Vogliamo il secondo posto, questa squadra lo merita. Da ...ko, testa già al Siviglia e al recupero di- le ultime parlano di una panchina sicura e un piano partita di almeno 30 minuti - . Fiorentina vincente, ancora in corsa per l'8* posto che ...

La Roma di José Mourinho è alla ricerca di un attaccante sul calciomercato: le mosse del direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto ...Le condizioni della Joya migliorano Adesso testa solo a Budapest. Archiviata anche la gara del Franchi, d’ostacolo alla finale contro il Siviglia, la Roma comincerà la preparazione alla sfida del 31 m ...