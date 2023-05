Roland Garros | l' ucraina Kostyuk non stringe la mano alla bielorussa Sabalenka

Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al. Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per protesta contro l'invasione dell'Ucraina da perte della Russia fiancheggiata dalla Bielorussia. Già agli ...È arrivato il momento del secondo Slam della stagione, ovvero ilsulla terra rossa di Parigi . Dopo i vari tornei di Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma è ora tempo di concludere la parte di stagione su questa superficie con lo Slam francese dove ...Vincono facilmente Nadia Podoroska e Magdalena Frech su una Zhang inesistente [2] A. Sabalenka b. M. Kostyuk 6 - 3 6 - 2 Inizia con il piede giusto il cammino di Aryna Sabalenka al2023 . Dopo alcuni game di rodaggio, infatti, la leader della WTA race batte senza patemi l'ucraina Marta Kostyuk per 6 - 3 6 - 2 in 71 minuti. La numero 39 del ranking ha trovato il ...

Roland Garros: oggi in campo Arnaldi, Musetti, Sonego, Camila Giorgi e Sara Errani la Repubblica

E' scattato oggi il secondo Slam della stagione, il Roland Garros. Nella giornata di domani entreranno in campo diversi big, come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Lunedì 29 maggio che vedrà debuttare ...Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al Roland Garros. Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per protesta contro ...