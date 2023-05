Roland Garros ' 84 | quando l' ex pollo Lendl fregò McEnroe 

Atp Tennis A Parigi, la corsa non è solo al titolo Slam . In questa edizione del, Djokovic cerca il numero 23, per staccare Nadal e intraprendere una corsa solitaria; Alcaraz per il primo titolo Slam su terra rossa dopo gli Us Open; Medvedev per seguire le stesse ...Giorgi è sempre molto attiva sul web e, proprio qualche ora fa, ha condiviso una foto dal campo del. Tra gli ultimi scatti apparsi nelle sue storie, spicca anche quello che vi ...Wta Tennis Ons Jabeur si sta preparando per fare il suo debutto al. La tennista tunisina affronterà al primo turno Lucia Bronzetti che sembra essersi ritrovata con la finale conquistata al 250 di Rabat. Nel giorno del 'Media Day' Jabeur ha parlato così ...

Roland Garros, senza Nadal chi è il favorito Ecco cosa dicono i numeri Ubitennis

Ancora poche ore e poi Camila Giorgi esordirà al Roland Garros 2023, secondo slam della stagione tennistica. L'italiana classe 1991 (n.36 del ranking) sfiderà sul Court Philippe Chatrier la padrona di ...Il 10 giugno 1984 i due contendenti fecero scintille all'Open di Francia: ne uscì una spremuta di tennis di livello inarrivabile ...