Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 29 maggio

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Il, glie l’didelper la giornata di29. Saranno ben sei i tennisti azzurri che scenderanno in campo in terra parigina, di cui cinque sui tre campi principali. Nel maschile debuttano Jannik Sinner, Fabio Fognini, Flavio Cobolli e Marco Cecchinato. Tra le donne, invece, impegnate Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Da segnalare anche l’esordio di Carlos Alcaraz (proprio contro Cobolli) e Novak Djokovic. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE-CHATRIER Ore 11:00 – (16) Pliskova vs Stephens a seguire – (3) Djokovic vs Kovacevic a seguire – (5) Garcia vs Wang Non prima delle 20:15: (8) Sinner vs Muller COURT SUZANNE-LENGLEN Ore 11:00 – (WC) ...