Roland Garros 2023 | Novak Djokovic | “Ho dimenticato Sinner nella lista dei favoriti | sarà uno dei leader…”

(Di domenica 28 maggio 2023)farà il suo esordio neldomani. Sul Centrale di Parigi, il serbo (n.3 del mondo) affronterà l’americano Aleksandar Kovacevic e per lui, sulla carta, un percorso non impossibile che potrebbe portarlo ad affrontare il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, in semifinale. Un Major privo del suo “Re”, Rafael Nadal, costretto ad alzare bandiera bianca per i tanti problemi fisici che lo stanno condizionando nell’ultimo periodo. Nel caso in cui ci fosse l’incrocio con Alcaraz, si tratterebbe di una prima volta a livello Slam. “Carlos Alcaraz è il numero uno e probabilmente il grande favorito al. Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev hanno iniziato a giocare alla grande sulla terra battuta. Poi ci sono Holger Rune, Casper Ruud e Alexander ...

Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al. Al torneo di tennis che si disputa a Parigi Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria bielorussa per protesta contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ...Nadal e il, ile Nadal. Un'associazione diventata automatica, non potrebbe essere altrimenti per uno che ha vinto questo torneo 14 volte nelle ultime 18 edizioni . Un esito però che ...Esordio per il toscano nello Slam parigino contro il tennista ...

Com’è il Roland Garros senza Nadal L’ultima volta 19 anni fa: accaddero cose imprevedibili Il Fatto Quotidiano

Novak Djokovic farà il suo esordio nel Roland Garros 2023 domani. Sul Centrale di Parigi, il serbo (n.3 del mondo) affronterà l'americano Aleksandar Kovacevic e per lui, sulla carta, un percorso non i ...Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al Roland Garros. Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per… Leggi ...