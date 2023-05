Roland Garros 2023 | Musetti-Ymer oggi in tv | dove vederla in diretta e in streaming

La guerra tra Russia e Ucraina entra di nuovo nel mondo dello sport. Questa volta l'episodio, un'altra stretta di mano mancata, è successa nel tempio della terra rossa del tennis, aldi Parigi. Al termine del match tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka, la tennista ucraina si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per ...Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al. Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per protesta contro l'invasione dell'Ucraina da perte della Russia fiancheggiata dalla Bielorussia. Già agli Us ...Niente stretta di mano tra l'ucraina Marta Kostyuk e la bielorussa Aryna Sabalenka al. Kostyuk si è rifiutata di salutare la sua avversaria in quanto bielorussa per protesta contro l'invasione dell'Ucraina da perte della Russia fiancheggiata dalla Bielorussia. Già agli Us ...

Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 1. Oggi si parte. Arriva la vittoria netta di Aryna Sabalenka (LIVE) LiveTennis.it

Arriva la fase calda della stagione tennistica: è cominciato il Roland Garros, il secondo Slam della stagione che chiude i due mesi europei sulla terra battuta. Diversi italiani impegnati al primo tur ...ROLAND GARROS - La campionessa dell'Australian Open inaugura lo Chatrier superando, senza stretta di mano, l'ucraina Marta Kostyuk in un match emotivo.