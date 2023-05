Roland Garros 2023 | Muchova elimina Sakkari | avanzano Sabalenka | Pegula e Kasatkina Bene Giorgi ed Errani

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) È terminata poco fa la prima giornata di incontri del tabellone femminile del. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, si sono disputati oggi i primi match validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Successi in due set per Aryna, Jessicae Daria. La bielorussa (testa di serie n.2) vince contro l’ucraina Marta Kostyuk per 6-3 6-2, la statunitense (n.3 del seeding) si impone contro la sua connazionale Danielle Collins per 6-4 6-2 e, infine, la russa (n.9 del torneo) ha la meglio sulla tedesca Julie Niemeier con il punteggio di 6-3 6-4.ta invece a sorpresa la greca Maria(testa di serie n.8), sconfitta dalla ceca Karolina ...