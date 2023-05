Roland Garros 2023 | Marta Kostyuk non stringe la mano ad Aryna Sabalenka – VIDEO

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Missione compiuta per la n.2 del mondo, impegnata nel primo turno del. La forte bielorussa ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 l’ucraina(n.39 del mondo). Una partita che, dopo il break iniziale in favore di, è stata dominata da, decisamente superiore nello scambio da fondo. Tuttavia, a far parlare è stato il comportamento dell’ucraina che, in primis, ha rifiutato la foto di rito al centro del campo, prima dell’inizio del confronto. In secondo luogo,non ha stretto laalla sua avversaria, rivolgendo il saluto solo al giudice di sedia. Una manifestazione di chiara contrarietà per le vicende socio-politiche di questo ...