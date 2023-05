Roland Garros 2023 | Lorenzo Musetti piega Mikael Ymer e conquista il secondo turno

(Di domenica 28 maggio 2023)comincia il suo cammino nelcon una bella vittoria in tre set sullo svedese. Un avvio sicuramente incoraggiante per il toscano, che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 6-4 dopo due ore e trentasei minuti di gioco.sicuramente convincente con la prima di servizio. Sono cinque gli ace a referto per l’azzurro, che ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la prima.ha chiuso con 35 vincenti contro i 38 dello svedese, che ha commesso però molti più errori non forzati dell’italiano (47 contro 24). Partenza sprint di, che si porta avanti di un break sul 2-0. Il toscano, però, si rilassa e commette l’errore di lasciare campo ad ...

Inizio vincente per Musetti che supera l'ostacolo Ymer con il punteggio di 7 - 5, 6 - 2, 6 - 4 in due ore e 36 minuti di gioco. Dopo un primo set con qualche difficoltà (era sotto 4 - 2), l'azzurro è ...Come quella che ha dispensato qualche ora fa, ad esempio, nell'intervista rilasciata a SuperTennis TV alla vigilia dell'esordio al. 'Solo io so quanto sto dando al tennis. Sto ...È una vittoria di carattere quella di Camila Giorgi all'esordio a Parigi, la sesta consecutiva contro Alizé Cornet. Ora la attende una tra Collins e Pegula C. Giorgi b. A. Cornet 6 - 3 6 - 4 Dopo il ...

Diretta Roland Garros: Sonego e Musetti in campo, partite e risultati LIVE Corriere dello Sport

Lorenzo Musetti comincia il suo cammino nel Roland Garros 2023 con una bella vittoria in tre set sullo svedese Mikael Ymer. Un avvio sicuramente incoraggiante per il toscano, che si è imposto con il p ...ROLAND GARROS - Il carrarino regola lo svedese in tre set a senso unico e vola al secondo turno, dove incrocerà Otte o Shevchenko.