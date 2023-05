Roland Garros 2023 in DIRETTA | tutti i LIVE delle partite

(Di domenica 28 maggio 2023) Tutte ledel, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Nonostante l’assenza del 14 volte campione Rafa Nadal, ci sono tanti giocatori di spicco pronti a contendersi il titolo. Occhi puntati soprattutto su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma anche sugli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel femminile, invece, è caccia a Iga Swiatek, favorita numero uno e determinata a conquistare il suo terzo titolo. Di seguitoi risultatied aggiornati minuto per minuto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONEATP TABELLONEWTA DOMENICA 28 MAGGIO 1T: SONEGO-SHELTON 1T: MUSETTI-YMER 1T: ...

Sembrano essere questi, almeno sulla carta, i maggiori indiziati per la vittoria finale al. Ruud proverà a sfruttare l'esperienza raccolta lo scorso anno a Parigi, quando fu in grado ...Lorenzo Musetti se la vedrà contro Mikael Ymer nel primo turno del2023 , secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi . Esordio sulla carta morbido per il carrarino, che da qualche settimana a questa parte sembra aver ...Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ben Shelton nel primo turno del2023 , secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi . Il torinese è reduce dal buon terzo turno del Foro Italico, dove ha espresso un ottimo livello di ...

Djokovic al Roland Garros dà già spettacolo, l'imitazione è sorprendente: il pubblico capisce subito Fanpage.it

Si alza il sipario sul Roland Garros 2023. Una prima giornata che vedrà subito in campo cinque azzurri. L'attesa è soprattutto per l'esordio di Lorenzo Musetti, che affronterà Mikael Ymer in un primo ...Oggi inizia il Roland Garros 2023 e in casa Italia c'è grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner. Bisognerà ancora attendere per la prima dell'altoatesino, ma intanto il numero otto del mondo è sta ...