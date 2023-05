Roland Garros 2023 | Daniil Medvedev | “Proviamo a fare qualcosa di grande anche a Parigi”

(Di domenica 28 maggio 2023)non ha mai amato la terra rossa, ma dopo la vittoria a sorpresa degli Internazionali d’Italia, si è presentato alconambizioni di provare a vincere lo Slam francese. Il russo, però, in conferenza stampa ha voluto un po’ smorzare gli entusiasmi: “Non voglio mettermi troppa pressione, in un certo senso. Quello che è successo a Roma è stato incredibile, soprattutto battendo tanti bravi giocatori come Zverev, Tsitsipas, Rune, Zapata Miralles e Ruusuvuori, che ha fatto tre set con Alcaraz a Madrid”. Il russo comunque ammette di sentirsi bene e di arrivare anelle migliori condizioni possibili: “È una sensazione incredibile e di sicuro ho più aspettative di quelle che ho di solito al. Bisogna usare ...

Ricordiamo cheè trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 e 2. I match saranno in streaming so Discovery+ ed Eurosport player; i due canali euro sport saranno visibili anche gli abbonati ...TENNIS - Nel primo turno del torneo parigino il 21enne tennista di Carrara affronterà lo svedese Mikael Ymer. Compito sulla carta abbordabile per Musetti che ha un tabellone discreto almeno fino agli ...Si apre oggi con gli incontri del primo turno il tabellone ufficiale del2023. Tanti gli incontri in programma. Tra questi l'esordio di Tsitsipas contro J. Vesely, e il match di Rublev contro Djere. Scorrendo il programma di giornata vedremo anche, dalle 11.

ROLAND GARROS - In casa Italia sono ben 5 match in programma nel DAY1: Camila Giorgi, Sara Errani; Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti.