Roglic vince il Giro d’Italia 2023 | a Cavendish l’ultima tappa a Roma

(Di domenica 28 maggio 2023) Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi Markin volatadelmentre Primozilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo Visma ha mantenuto la maglia rosa anche al termine del, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completano il podio Geraint Thomas, a 14?, e Joao Almeida, a 1’15”. Damiano Caruso, migliore degli italiani, si è piazzato al quarto posto ...

Mark Cavendishin volata l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 a Roma mentre Primozil Giro numero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo ...Oggi tocca allo sloveno Primozindossare la maglia rosa più ambita, dopo la sua straordinaria prova nella cronoscalata di ieri sul Monte Lussari. Per lo sloveno una rivincita quasi dopo anni ...... sono state le prime parole di. 'Mi godo questa splendida giornata, non riesco a descrivere a parole questi momenti', ha aggiunto lo sloveno approfondimento F1, nel Gp di Monaco...

Primoz Roglic vince un Giro d’Italia monocorona Il Fatto Quotidiano

Passerella per lo sloveno che chiude con la maglia rosa, il velocista britannico si aggiudica la volata nella capitale ...Primoz Roglic è salito sul gradino più alto del podio a Roma, indossando la maglia e alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato il Giro d'Italia 2023, facendo festa n ...