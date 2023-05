Rocco Siffredi asfalta Fedez | “Vuole ville da 100mila euro gratis”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 28 maggio 2023)è uno che non le manda di certo a dire. Prova ne è la risposta al vetriolo che ha dato a distanza di alcuni giorni a. Il rapper milanese aveva fatto il nome del re del porno elencando i personaggi che avevano declinato il suo invito a partecipare al suo podcast “Muschio Selvaggio” che al momento lo vede da solo alla conduzione dopo la misteriosa uscita di scena di Luis Sal. “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”, aveva raccontato il marito di Chiara Ferragni.(Foto Instagram)al veleno: “si fa ospitare dappertutto” Contattato da “MOWMag” per una replica,ha letteralmente ...