(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Un egiziano di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni, non in pericolo di vita, all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato accoltellato a. L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio in via Fratelli Castiglioni, zona Gae Aulenti. Dalla ricostruzione dei Carabinieri nel corso di una lite il ragazzo è stato aggredito da due coetanei, anch'essi verosimilmente di origini africane, che lo hanno violentemente colpito prima con calci e pugni e poi ferito con una bottiglia e un coltello, mentre attorno a loro accorrevano diversi altri giovani, tra i 13 e i 20 anni, di origine nordafricana e centrafricana. Il giovane egiziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso. I militari della compagnia Duomo, intervenuti sul posto, hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato. Dall'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona e ...

AGI - Un egiziano di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni, non in pericolo di vita, all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato accoltellato a Milano . L'aggressione è avvenuta sabato

Rissa in centro a Milano, bottiglie di vetro e coltellate a un 18enne AGI - Agenzia Italia

