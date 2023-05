“Rinuncerò alle cure” | “grazie a quei soldi mi sono diplomato” Le voci degli ‘occupabili’ a cui il governo toglie il Reddito | “Ci vogliono ricattabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) C’è chi è riuscito a diplomarsi come geometra “aldi cittadinanza”, frequentando la scuola serale. Chi si è permesso delle visite specialistiche, oltre che un pasto da mettere in tavola, e ora teme di dover rinunciare. E chi, da 40 anni in Italia, pur conoscendo sei lingue e con un titolo di studio da psicologa e un lavoro come mediatrice culturalesp, è rimasta senza occupazione, dopo un grave lutto in famiglia.soltanto alcune delle storie raccolte nel corso del corteo organizzato a Roma da “Ci vuole un“, campagna che ha riunito oltre 140 tra associazioni, movimenti e organizzazioni sociali, da Nonna RomaCamere del lavoro autonomo e precario (Clap), passando per Nidil Cgil, ...