Rikishi commenta l’implosione della Bloodline | “Restate nei ranghi… basta”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 28 maggio 2023)avvenuta a Night of Champions ha fatto decisamente molto rumore in WWE. Jey Uso non è riuscito più a gestire le emozioni e, nonostante le buone intenzioni iniziali, all’ennesimo affronto di Roman Reigns ha deciso di colpire quest’ultimo con due Superkick, convincendo anche il fratello Jimmy a seguirlo, nonostante quest’ultimo non sembrasse molto convinto. La sconfitta del Tribal Chief e di Solo Sikoa è stata solamente la conseguenza, con laper come l’abbiamo conosciuta praticamente finita. Ed anche “altri membri”famiglia hanno volutore l’accaduto,su tutti. I commenti del WWE Hall of Famer non vanno nemmeno tradotti. “Rimanete nel vostro“, con riferimento agli Usos, ed un ...