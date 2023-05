Reja | «Non è facile gestire De Laurentiis | ma sa fare passi indietro quando va oltre E ascolta»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Corriere dello Sport intervista Edy. Ha allenato il Napoli dal 2005 al 2009, è il più longevo degli allenatori dell’era De. E proprio il rapporto con il presidente e il suo carattere è il tema principale della chiacchierata con il quotidiano sportivo.ricorda le cinque stagioni con Decome «indimenticabili», nonostante alcune situazioni complesse da affrontare, in mezzo. Ma il suo giudizio sul presidente è nel complesso positivo.ne parla così: «Ma in Dei pregi superarono gli umani difetti. So bene che non ègestirlo, se così si può dire: mi aiutò l’esperienza, forse pure il fatto di essere più o meno coetanei. Ma non ho mai dovuto subire ingerenze, mai che mi abbia chiesto la formazione: semmai, dopo, si ...