Reja | “De Laurentiis è un provocatore | ma sa anche chiedere scusa Vi rivelo una cosa”

(Di domenica 28 maggio 2023) L’ex allenatore del Napoli Edycondivide la sua esperienza con Aurelio De. Il racconto delle sfide che hanno segnato una nuova era nel calcio napoletano. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nell’inverno del 2005, Edyentrò per la prima volta a Napoli. Con 30.000 spettatori a sostenerlo, iniziò un viaggio di riappropriazione di un futuro. In 50 mesi, creò un’era indimenticabile, lasciando tracce di malinconia tra i vicoli della memoria. L’ex tecnico del Napoli ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato la sua esperienza Napoli, alla luce dei recenti dissapori tra Spalletti e De: Le cinque stagioni dicon Adl come si possono racchiudere?«Con un termine soltanto: indimenticabili. Dal punto di vista calcistico, fu un trionfo: chiamarsi Napoli non bastava per garantirsi il ...

ne parla così: "Ma in Dei pregi superarono gli umani difetti . So bene che non è facile gestirlo , se così si può dire: mi aiutò l'esperienza, forse pure il fatto di essere più o ...Aurelio De, invece, qualche giorno prima aveva parlato così del futuro dell'allenatore ... Bisogna rimanere legati nella vita, sono legato ad Ancelotti, Mazzarri,, Benitez. La cosa ...La squadra non funziona, Dedeve già provvedere al primo esonero della sua avventura calcistica: via Ventura, arriva Edy, reduce da una cavalcata dalla B alla A col Cagliari. Non solo.

Reja rivela: “De Laurentiis provocatore, vi svelo un retroscena. Su Spalletti..” CalcioNapoli1926.it

L’ex allenatore del Napoli Edy Reja condivide la sua esperienza con Aurelio De Laurentiis. Il racconto delle sfide che hanno segnato una nuova era nel calcio napoletano. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nell’in ...Leggi i contenuti Plus o leggi anche il giornale digitale con l’offerta Full, su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Partenopei avanti grazie alla rete dell'attaccante nigeriano che mira al ...