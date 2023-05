Regoliamo i cambi di casacca in parlamento Ho un sogno | l' album di figurine dei politici

Ogni tanto, insieme al tema delle riforme, riemerge nel dibattito politico nostrano anche l'argomento dei cosiddetti "di casacca". In un settore popolare come il calcio essi sono solitamente ben remunerati e considerati motivo di orgoglio per giocatori, società e tifosi. Nel settore impopolare della politica ...Ogni tanto, insieme al tema delle riforme, riemerge nel dibattito politico nostrano anche l'argomento dei cosiddetti "di casacca". In un settore popolare come il calcio essi sono solitamente ben remunerati e considerati motivo di orgoglio per giocatori, società e tifosi. Nel settore impopolare della politica ...

Regoliamo i cambi di casacca in parlamento. Ho un sogno: l'album ... L'HuffPost

Il passaggio da un gruppo a un altro non è la causa del malcostume politico bensì l'effetto dell'instabilità e delle contraddizioni dei partiti ...