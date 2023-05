Regina Camilla si vendica di Kate | “Un duro scontro tra le due”

Leggi su biccy

(Di domenica 28 maggio 2023) Pare che Harry e Meghan non siano l’unico problema per i nuovi sovrani del Regno Unito. Stando a quello che ha rivelato il biografo reale Tom Bower,Middleton sarebbe furiosa con laper una questione relativa agli inviti fatti per l’incoronazione. Ma questo a quanto pare non è l’unico motivo per cui la Principessa del Galles non sopporta la matrigna del marito. Secondo una fonte di RadarOnLine, la nuova sovrana avrebbe invitato all’incoronazione Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley e presunta amante del Principe William e questo avrebbe mandato su tutte le furie: “, sapeva benissimo delle voci sul conto di Rose ed è stata proprio lei voler mandare un invito a lei, al marito e a decidere che i due figli, i gemelli Alexander e Oliver, facessero i paggetti del Re Carlo ...