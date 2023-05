Real Madrid | ecco chi sarà il sostituto di Benzema indicato da Ancelotti

(Di domenica 28 maggio 2023)fa nomi per il prossimo mercato e indica il numero 9 che, per caratteristiche, si adatta al gioco dei blancos

L'era di Karim Benzema alvolge al termine ed è necessario correre ai ripari. Si, perché se il francese Pallone d'Oro è comunque certezza di prestazioni e gol di un certo livello, è anche vero che l'età avanza (35 ...Piano A e alternative L'esperto allenatore ora alresta dunque il suo "Piano A", mentre tra le principali alternative ad Ancelotti ci sono Dorival Júnior (attualmente al San Paolo), ...È questo il succo del discorso esposto da Christophe Dugarry, ex compagno e campione del mondo con il francese, convinto delle intenzioni dell'ex. Che l'allenatore sia in attesa di un ...

Marco Asensio lascerà il Real Madrid. Così Fabrizio Romano su Twitch ha parlato del suo futuro in chiave Serie A: “Asensio ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Real Madrid e ora potrà andare via a pa ...Intanto continuano a rincorrersi le voci che vogliono Ancelotti alla guida del Brasile, con la federazione verdeoro che non mollerebbe la presa sul pluridecorato allenatore italiano come scrive il ...