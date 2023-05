(Di domenica 28 maggio 2023) Fabioha parlato dell’dopo la vittoria a San Siro di ieri sera contro l’(e non solo).– Queste le parole di Fabiosu Twitter. “Ricordate le folli polemiche perché l’era stata penalizzata dall’anticipo al sabato con l’? Fesserie.ine chi rinfacciava alla Lega il mancato spostamento al lunedì avrebbe dovuto inrsi che la squadra era al matrimonio di Lautaro…“. Fonte: Twitter Fabio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Continua la sua battaglia solitaria Fabiosull'inchiesta giudiziaria che tocca la Juventus. Il giornalista di TeleLombardia scrive ... 'per lo stesso reato e a leggi non cambiate, l'ebbe ...Scatena un piccolo vespaio Fabiocon un tweet in cui fa dei paragoni tra le big. Il direttore di Telelombardia scrive ... 'Mah, vero in parte....all'filtrava che la colpa era dell'...La finale conquistata dall'in Champions è lo spunto per uno sfogo pesante da parte di Fabio. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Le coppe minori non ci mancavano in vetrina. ...

Ravezzani: «Inter-Atalanta, nerazzurri in forma splendida e chi rinfacciava…» Inter-News.it

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha commentato la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: il suo messaggio Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha così commentato sul ...Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato del momento della Juventus e della recente penalizzazione di dieci punti Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato del momento del ...