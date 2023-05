Rassegna stampa 28 maggio 2023 | 41 comuni al ballottaggio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte di bombardamenti a Kiev. Secondo quanto riferito dall’amministrazione militare sono stati abbattuti “oltre 40 droni” russi. Si tratta – sempre secondo la stessa fonte – del più esteso attacco aereo dall’inizio dell’invasione russa. Una persona è morta a Kiev dopo la caduta di alcuni detriti, ed altri sono rimasti feriti. Il sindaco Vitaly Klitschko ha invitato i cittadini a “rimanere nei rifugi”. Joe Biden e Kevin McCarthy hanno trovato un “accordo di principio” sul tetto del debito. L’intesa, che sarà votata mercoledì, prevede l’innalzamento del tetto per due anni in cambio di tagli ad alcuni programmi federali. “L’accordo beneficerà i cittadini americani“, le parole di McCarthy. Il presidente Biden parla di un “compromesso” che è “una buona notizia per gli americani”. Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è stato registrato alle 6:44 ...