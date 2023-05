Rapito | nel nome del Papa Re | fede e potere secondo Marco Bellocchio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 28 maggio 2023) Nel filmricostruisce il caso di Edgardo Mortara per riflettere sulcoercitivo dell'istituzione ecclesiastica al tramonto dello Stato Pontificio. Seduto a tavola con gli allievi di un collegio religioso,Pio IX mette alla prova la loro conoscenza della dottrina cattolica chiedendo il significato della parola "dogma"; è il piccolo Edgardo Mortara, dopo qualche istante di esitazione, a prendere la parola per spiegare che un dogma è una verità dida accettare senza porsi domande. Del resto per Edgardo, protagonista del film, la religione è una questione puramente dogmatica: un sistema di valori e di regole calato su di lui dall'alto, in cui era stato immerso da quando aveva sette anni e che, da allora, ha modellato …