Ragazzo 18enne egiziano picchiato e accoltellato in centro a Milano da un gruppo di connazionali | paura nella movida

A ferire ilsarebbero stati, secondo le prime informazioni riferite, due ragazzi in particolare, anch'essi nordafricani, che avrebbero fatto parte di un gruppo più ampio tra i 13 e i 20 anni. ...Franco Antonello è il padre di Andrea,autistico che lo ha spinto a dedicarsi all'aiuto degli altri: tutto su di lui. Il nome di ... lui è rimasto gravemente ferito, mentre la fidanzataè ...Sono rimasti feriti altri tre ragazzi, tutti giovanissimi: une altri due 17enni. Ma sono ...sua auto che ha invaso la corsia opposta prendendo frontalmente lo scooter guidato da undi ...

Ragazzo 18enne egiziano picchiato e accoltellato in centro a Milano da un gruppo di connazionali: paura nella leggo.it

Un giovane egiziano è stato aggredito in centro a Milano da altri coetanei che prima lo hanno preso a calci e pugni e poi ferito con un coccio di bottiglia e un coltello. Il 18enne ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...