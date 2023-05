Ragazza di 17 anni scomparsa | l' appello della famiglia

(Di domenica 28 maggio 2023) Non si hanno più notizie di Ylenia dal pomeriggio di sabato 27 maggio: ladi 17di Grosseto è: laha fatto sapere che la giovane ha il cellulare spento e non è raggiungibile. Il padreha pubblicato sui social una sua foto, con la speranza di...

Girato nel corso di tresui confini fra Siria, Iraq, Kuristan e Libano, racconta, da diverse ... Una madre in esilio in Germania sente la voce della figlia in mano all'ISIS solo quando la...Leggi Anche Strage di via dei Georgofili - La 'ricarica' dell'esplosivo, l'attentatore troppo basso e lacol caschetto: i misteri irrisolti 30dopo 'La verità giudiziaria', dice l'ex pm, ...... al selfie in lingerie dell'influencer ha risposto Giulia Dedola, 11. 'Qual è il messaggio per ... quaderni, costumi da bagno, vestiti - ha scritto la- mi piacciono molto però ultimamente ...

Incidente di Seregno, dichiarata la morte cerebrale della ragazza di 17 anni di Cantù La Provincia di Como

I ragazzi del CARS si esibiranno per la prima volta sul palco in occasione del Resilienza Fest, evento organizzato dall' associazione "Sinnai 360 gradi", sabato 10 giugno in piazza Sant'Isidoro a Sinn ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c3fc68c9-6a6c-af0d-c600-1411460754 ...