Radio 24 | Tajani | Utilizzare tutti i fondi Pnrr discutendo con Bruxelles delle giuste modifiche

(Di domenica 28 maggio 2023) “Non credo che si debba rinunciare a parte dei, è chiaro che si possonocone trovando leaffinché servano per affrontare i problemi provocati dalla crisi”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonioa ‘Il caffè della domenica’ a24.”i Paesi hannocontestazioni per alcune questioni da parte della Commissione Ue, è ovvio che si deve trattare con grande flessibilità, anche da parte della Commissione” ha aggiunto. “Sono convinto che è questione di poco per quanto riguarda la terza tranche. Se poi ci dovesse essere l’esclusione di una piccola parte, l’Italia farà le sue osservazione. Il ...

"Non mi pare ci sia tutta questa presa di potere" da parte dei partiti del centrodestra per quanto riguarda le nomine Rai. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, parlando a '24 da Trento. "Ci sono dei direttori che sono dei giornalisti, di alto livello", ha aggiunto, per il quale "sono scelte di qualita'. Poi se si devono fare delle ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio24. "Io credo che alcune spese debbano essere tolte da conto del nuovo patto di stabilita'. Dobbiamo discutere e dialogare. E' giusto che ...Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonioa 'Il caffe' della domenica' a24."Tutti i Paesi hanno delle contestazioni per alcune questioni da parte della Commissione Ue, e' ovvio che ...

Radio 24, Tajani: Utilizzare tutti i fondi Pnrr discutendo con Bruxelles ... Il Denaro

“Non credo che si debba rinunciare a parte dei fondi, è chiaro che si possono utilizzare tutti i fondi, discutendo con Bruxelles e trovando le giuste modifiche affinché servano per affrontare i proble ...Oggi la giornata conclusiva del Festival con l’intervento del presidente di Confindustria Bonomi, i ministri Salvini e Tajani e i premi Nobel per la Pace Walesa e Yunus «Non mi pare che sulla Rai ci s ...