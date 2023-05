‘Racconti Stupefacenti’ | va avanti il progetto di educazione alla salute

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHa riscosso un grande interesse il VII appuntamento deldi“L’Ordine per la” dal titolo: “RACCONTI Stupefacenti” organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento e dCroce Rossa – Comitato Provinciale BN. “L’incontro si è tenuto sabato 27 maggio presso la sede dell’OMCeO ed è stato riservato in esclusiva agli studenti aderentiseconda e terza annualità deldi Curvatura Biomedica che come Ordine dei Medici – ha dichiarato il vice presidente dott. Luca Milano – portiamodal 2016 nei due Licei Scientifici della città:“Rummo e Galilei Vetrone”, selezionati dal Ministero dell’Istruzione. Questo, ...

