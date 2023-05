Quella breve morte di Dave Gahan dei Depeche Mode nel 1996 | Memories

Leggi su optimagazine

(Di domenica 28 maggio 2023) Si può parlare didi? Sì, perché nei fatti il 28 maggioil frontman deici fece questo “scherzo”, per almeno due minuti. Al Sunset Marquis Hotel di Los Angeles,cerca ancora lo sballo e assume una botta di speedball, quel mix altamente tossico di eroina e cocaina. Dopo pochissimo tempo il cantautore britannico viene trasportato al Cedars Sinai Hospital della stessa città. Il racconto dibrutta esperienza arriverà direttamente dai suoi ricordi, in un’intervista concessa al Chicago Tribune. Quando si risveglia, accanto a lui c’è un paramedico: “Ho avuto un’altra overdose?”, gli chiede. “No, David, sei morto“. Questa la risposta che cambierà per sempre la vita di ...