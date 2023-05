(Di domenica 28 maggio 2023)sononelle ultime ore in due diversiavvenuti in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale ...

sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali avvenuti in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo ...sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali avvenuti in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale ...Il caso più grave è successo sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle, dove nelle prime ore della mattina vicino a Torricella di Magione sono morti tre ragazzi deia bordo di un'auto. ...

Quattro giovani morti in due incidenti stradali in Umbria Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La volontà espressa da tutti alla fine del progetto, anche quest’anno, è stata una e unanime: quella di voler continuare e proseguire.