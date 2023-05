Quattro giovani morti in due incidenti stradali in Umbria | tre vittime a Torricella e una a Gubbio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023)sononelle ultime ore in due diversiin provincia di Perugia. Nelle prime ore della mattina, tre ragazzi hanno perso la vita in un incidente avvenuto presso il raccordo autostradale Perugia-Bettolle in localitàdi Magione. A bordo dell’auto c’era anche un altro ragazzo, ora in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, la vettura è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo. Il primo incidente in ordine di tempo poco dopo la mezzanotte asulla statale 219 dove è morto il conducente 26enne dell’unica auto coinvolta, che sarebbe precipitata da un cavalcavia. Da una prima ricostruzione sembra che la vettura abbia sfondato il guard rail e poi si sia ribaltata. L'articolo proviene da Il ...