Quali soldi ha rimandato al mittente | Venier | retroscena esplosivo su Arisa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Maraha preso le difese di, che è stata travolta dalle critiche per aver semplicemente espresso il suo gradimento nei confronti di Giorgia Meloni. La cantante è stata ospite a Domenica In e davanti alla grande platea di Rai1 ha avuto modo di chiarire la sua posizione. Il fatto che si sia scatenata una polemica feroce per aver detto “mi piace la Meloni” la dice lunga su come vanno le cose in Italia. “Ti voglio bene, ti ho incontrata ieri ed eri molto provata e avvilita”, ha dichiarato larivolgendosi ad. Poi la padrona di casa ha voluto esprimere la sua opinione: “Lei non se lo merita, siamo amiche da anni, so quanto ha fatto e so che quando gli è arrivato un compenso per le sue esibizioni al Pride lei haal”. “Sono sempre stata ...