Putin e il discorso alle guardie di frontiera | cosa ha in mente lo Zar

(Di domenica 28 maggio 2023) È il giorno numero 459 di guerra in Ucraina. Mentre la capitale Kiev viene bombardata senza sosta e Zelensky ribadisce la linea contro la Russia, il presidente russo Vladimirsi congratula con lediper il supporto fornito nell'operazione militare speciale. "Sono fiducioso - ha dichiarato lo Zar nel suo- che continuerete ad agire con generosità e coraggio, utilizzando con competenza ed efficacia tutte le forze e i mezzi disponibili per proteggere la sovranità, l'integrità territoriale della Russia e la sicurezza del nostro popolo". La Giornata dellediè un evento annuale che si celebra in Russia il 28 maggio.

...suoserale - sarà bloccata dalle sanzioni. E la Federazione Russa perderà tutto, insieme a coloro che in qualche modo cercano di aiutarla con il terrore'. Il presidente russo Vladimir...... sulla quale sposa il punto di vista del regime di. Non è risparmiata nemmeno la sua grande ... che ha lanciato una lunghissima prolusione di due ore senza partire da unpreparato, ...... una conferenza sugli investimenti in cui sarà pagato una somma a sei cifre per un... Johnson ha detto che la vittoria disarebbe "terribile nelle sue ramificazioni per il sud - est ...

Il discorso di Putin: «Popolo ucraino ostaggio dei piani dell ... Open

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con le guardie di frontiera per il supporto fornito nell'operazione militare speciale in Ucraina. "Sono ...I gruppi filo-ucraini che hanno attaccato Belgorod, città in territorio russo, rivendicano un sostegno del governo di Kyiv e hanno usato materiale Nato. E sposano tesi neo-naziste ...