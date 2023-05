Psg | Sergio Rico cade da cavallo | è in gravi condizioni

Arrivato nel 2019 aldal Siviglia, accostato l'estate scorsa alla Lazio,Rico, 29 anni, ha giocato 24 partite con il club parigino. . . 28 maggio 2023Chi èRico Classe '93, è nato e cresciuto nel Siviglia . Nella squadra andalusa ha fatto ... Alarriva in prestito nel 2019, venendo poi acquistato a titolo definitivo un anno dopo per sei ...Il portiere delRico ha subito un grave incidente a cavallo questa domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in ...

Psg dalla festa alla paura: Rico cade da cavallo, operato d'urgenza, "è grave" La Gazzetta dello Sport

Dalla festa alla paura È successo a Siviglia, dove il giocatore era andato dopo la trasferta di Strasburgo e il trionfo nella Ligue 1 Ancora da accertare le… Leggi ...Il secondo portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico è ricoverato in "gravi condizioni" dopo un incidente a cavallo in Andalusia. Lo ha fatto sapere il club, senza fornire ulteriori dettagli. (ANSA ...