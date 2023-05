Probabili formazioni Juventus-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Vlahovic o Milik? Pioli sceglie Messias

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) La sfida che vale una stagione., in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino (fischio d’inizio ore 20.45, arbitra Maurizio Mariani), può regalare la Champions League al Diavolo e mettere la parola fine sulle possibilità dei bianconeri di andare in Europa. Gli umori delle due squadre sono diametralmente opposti. I bianconeri arrivano dal pesante ko di Empoli, giunto subito dopo la nuova penalizzazione di 10 punti comminata dalla Corte d’Appello federale. I rossoneri hanno trovato i tre punti in casa contro la Sampdoria dopo la delusione di Champions. E salgono a Torino consapevoli di avere due risultati su tre. Con un pareggio, infatti, la squadra di Stefanoresterebbe comunque quarta davanti all’Atalanta in vista dell’ultima giornata. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in ...