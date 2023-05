Probabili formazioni Bologna-Napoli | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Aebischer il sostituto di Orsolini | chance per Raspadori nel tridente campano

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilnon vuole far scappare il Torino in classifica e giocherà per i 3 punti che potrebbero valere oro in chiave europea. Oggi, domenica 28 maggio, i rossoblù però avranno di fronte ilche ha già vinto questo campionato. La partita del Dall’Ara, con calcio di inizio alle 15.00, sarà diretta dalMarcenaro e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Consqualificato, Soriano out e Kyriakopoulos non al meglio, Motta non sembra avere molti dubbi, a partire dalla difesa: davanti a Skorupski ci saranno Posch e Cambiaso terzini con Bonifazi e Lucumí al centro. Dominguez e Schouten in mediana, con, Ferguson (attenzione a Moro) e Barrow dietro ad Arnautovic. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Va verso la ...