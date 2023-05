Primoz Roglic vince un Giro d’Italia monocorona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Alla fine, ma proprio alla fine, lo spettacolo c’è stato. Onore a, dominatore di forza e di rabbia della ventesima tappa del2023, la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari. Il Trofeo senza fine si arricchisce di un nome di prestigio, un grande del ciclismo odierno. Ma, va detto, l’edizione 106 della Corsa Rosa verrà ricordata praticamente solo per la sua impresa tra i boschi e le pendenze di una salita inedita, che gli ha permesso di ribaltare la classifica e sfilare il primato a Geraint Thomas. Che bello unche si decide all’ultima tappa, certo: il problema è che nelle altre 19, per quanto riguarda la lotta per la maglia rosa, è successo davvero pochino. Anzi, quasi nulla. L’emblema è stato il tappone di venerdì, con l’arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo dopo altri 4 Gpm. ...