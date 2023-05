Premier League | verdetti 38ª Giornata | Leicester retrocesso | finisce la favola | CLASSIFICA

(Di domenica 28 maggio 2023) Dalladello scudetto 2015-2016 alla retrocessione della stagione 2022-2023. Il sogno delufficialmente qui. È il grande verdetto della 38ª e ultimadi. Se davanti, infatti, i giochi erano già conclusi con il Manchester City già campione d’Inghilterra e l’Arsenal che si era dovuta accontentare della qualificazione in Champions con Manchester United e Newcastle, in coda i giochi erano ancora aperti. Le Foxes hanno supera 2-1 il West Ham, ma la contemporanea vittoria dell’Everton per 1-0 sul Burnemouth ha reso vano ogni sforzo. Inship anche Leeds e Southampton. Fra le grandi deluse, oltre al Liverpool in Europa(insieme al Brighton di De Zerbi) ci sono Chelsea e Tottenham. Se i primi hanno ...

Lo United si prende il terzo posto: vince 2 - 1 in casa col Fulham, mentre il Newcastle pareggia 1 - 1 a Stamford Bridge, nell'ultimo atto del peggior Chelsea di sempre in. L' Arsenal chiude la stagione con un ritorno alla vittoria contro il Wolves per 5 - 0. Dominio totale dei padroni di casa che si impongono per 5 - 0: a firmare la vittoria la doppietta di Xhaka e le

La Premier League va in archivio. Il City vince il titolo e vola in Champions League dove tornano Arsenal e Newcastle. Tottenham fuori dalle coppe ...Southampton - Liverpool 4-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentottesima giornata di Premier League 2022/23.