Premier League | Leeds e Leicester retrocedono in Championship West Ham in Conference | il Brentford supera il City

(Di domenica 28 maggio 2023) Cala il sipario anche sulla, che doveva imbastire gli ultimi verdetti della propria stagione. Il prossimo anno non vedremo ai nastri di partenza due squadre dal pedigree importante come, entrambe retrocesse in. A condannare i Peacocks è la pesante sconfitta casalinga contro il Tottenham per 4-1; gli Spurs passeggiano grazie alla doppietta di Harry Kane e ai gol di Pedro Porro e Lucas Moura, condannando i propri avversari al ritorno in seconda serie dopo tre stagioni. Inutile il gol di Jack Harrison al minuto 67. Fa ancora più scalpore la retrocessione delle Foxes, a sette anni dallo storico titolo con Claudio Ranieri in panchina. Non basta la vittoria sulHam per 2-1 firmata da Harvey Barnes e Wout Faes, poiché l’Everton ...

Premier League, tutti i verdetti: Leicester retrocesso, Tottenham fuori dalle coppe Fantacalcio ®

