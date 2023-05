IlPsg Sergio Rico ha subito un grave incidente a cavallo questa domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e ...All'indomani della vittoriatitolo di campione di Francia, ilPsg Sergio Rico è stato vittima questa mattina di un incidente a cavallo in Spagna. Secondo i media spagnoli, il vice di Gianluigi Donnarumma sarebbe ricoverato in condizioni preoccupanti ...Ildi riservaPsg, che aveva rilevato in questa stagione Keylor Navas , (ed aveva giocato solo in Champions) si è ferito in modo grave in una caduta da cavallo mentre si trovava in ...

Portiere del Psg Sergio Rico cade da cavallo: ricoverato a Siviglia ... Il Denaro

Il portiere del Paris Saint Germain, fresco vincitore della Ligue 1, Sergio Rico nella mattina di oggi, 28 maggio 2023, ha subito un grave incidente a cavallo in Spagna. Secondo diversi media spagnoli ...E' successo a Siviglia, dove il giocatore era andato dopo la trasferta di Strasburgo e il trionfo nella Ligue 1 ...